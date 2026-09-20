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Дождь и гроза ожидаются ночью в Мангистауской области

Дождь и гроза ожидаются ночью в Мангистауской области

На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает inAktau.kz. 20 сентября на северо-западе и юге Мангистауской области ожидаются небольшой дождь и гроза.

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