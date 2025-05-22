В Смоленской области сбиты три беспилотника ВСУ

Три беспилотника ВСУ были уничтожены над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин.«В Гагаринском округе силами ПВО Министерства обороны уничтожено 3 летательных аппарата», – говорится в сообщении в его Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии