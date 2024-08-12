Шпионская история в Курганской области: ФСБ пресекло попытку диверсий и терактов

В Курганской области ФСБ пресекло попытку совершения диверсионно-террористических акций. В августе 2024 года возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена» в отношении 54-летнего гражданина, который, по данным следствия, сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.