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Шпионская история в Курганской области: ФСБ пресекло попытку диверсий и терактов

Шпионская история в Курганской области: ФСБ пресекло попытку диверсий и терактов

В Курганской области ФСБ пресекло попытку совершения диверсионно-террористических акций. В августе 2024 года возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена» в отношении 54-летнего гражданина, который, по данным следствия, сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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