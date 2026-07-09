Еще один русский вратарь в НХЛ! Иванов подписал контракт с «Коламбусом», но останется в России

По пути Ильи Набокова.Вратарская российская школа продолжает доминировать во всем мире. Андрей Василевский совсем недавно увеличил количество русских «Везин» до пяти штук, а в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграли хотя бы матч 11 голкиперов из нашей страны.