«„Болезнь пощечин“ часто бывает весной»: педиатр объяснила, как распознать необычный вирус «Болезнь пощечин», инфекционная эритема, пятая болезнь — так по-разному называют одно и то же инфекционное заболевание, возбудителем которого является человеческий парвовирус В19.