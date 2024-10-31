Анна Матисон и Сергей Безруков посетили премьеру исторического детектива «Плевако»

29 октября в столичном кинотеатре Октябрь состоялась долгожданное светское мероприятие. Анна Матисон и Сергей Безруков предоставлено Пресс-службойВечер прошел в торжественной атмосфере, соответствующей масштабу проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии