Посол РФ рассказал об упрощении визового режима с Индонезией

Русским туристам не следует ожидать отмены виз с Индонезией в ближайшее время. Об этом сообщил посол РФ Сергей Толченов, отметив, что стороны продолжают обсуждать упрощение въездного режима, хотя переговоры длятся уже много лет.
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