Pax Americana закончится на Ближнем Востоке

«США наносят новые удары по Ирану после отказа Тегерана принять предложение о прекращении огня»; «Мы оказались в ловушке ада: месяцы войны поставили жизнь иранцев на паузу» — так звучат заголовки мировых СМИ сегодня.
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