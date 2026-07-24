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Pax Americana закончится на Ближнем Востоке

Pax Americana закончится на Ближнем Востоке

«США наносят новые удары по Ирану после отказа Тегерана принять предложение о прекращении огня»; «Мы оказались в ловушке ада: месяцы войны поставили жизнь иранцев на паузу» — так звучат заголовки мировых СМИ сегодня.

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