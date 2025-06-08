⚡️ Больше тысячи жителей Феодосии остались без газа Подача газа перекрыта в связи с повреждением подземного газопровода в посёлке Орджоникидзе, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Больше тысячи жителей Феодосии остались без газа Подача газа перекрыта в связи с повреждением подземного газопровода в посёлке Орджоникидзе, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.