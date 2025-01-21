В Екатеринбурге работник семинарии требует запретить соцсети для детей: мешают общению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января, ФедералПресс. В Екатеринбурге секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий озвучил позицию православной церкви по пользованию социальными сетями детьми до 14 лет.
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