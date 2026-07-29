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Мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store

Мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store

Наиболее безопасным способом установки приложений остается использование официального сайта разработчика или веб-версии сервиса Мошенники начали массово создавать сайты, которые внешне копируют App Store, AltStore и другие платформы, связанные с Apple.

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