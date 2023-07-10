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Эксперт Разаренова: покупка раннего арбуза может привести к отравлению организма

Диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» предупредила о негативном влиянии ранних арбузов на организм и поделилась советами о том, как правильно выбрать плод.

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