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ВЕСТИ КРЫМ

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В Симферополе два автобусных маршрута будут следовать по новому расписанию

В Симферополе два автобусных маршрута будут следовать по новому расписанию

По информации ГУП РК «Крымтроллейбус», новое расписание движения автобусов вводится с 13 октября для маршрутов: № 508-23 «Трудовое (3-й Массив) — Симферополь» — ежедневно, в тестовом режиме; № 27 «Белое-4 — Дворец водных видов спорта» — по будним дням.

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