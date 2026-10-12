В Симферополе два автобусных маршрута будут следовать по новому расписанию

По информации ГУП РК «Крымтроллейбус», новое расписание движения автобусов вводится с 13 октября для маршрутов: № 508-23 «Трудовое (3-й Массив) — Симферополь» — ежедневно, в тестовом режиме; № 27 «Белое-4 — Дворец водных видов спорта» — по будним дням.
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