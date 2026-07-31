Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Полицией Санкт-Петербурга задержан курьер мошенников, оставивший пожилую женщину без накоплений

28 июля в 23:40 в полицию Фрунзенского района обратилась 88-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ей звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили в парадной передать курьеру 1 450 000 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии