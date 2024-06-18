Вместо лечения — издевательства. Кто виноват в смерти пациента из Ставропольского края? Правда, что в некоторых реабилитационных центрах практикуют пытки? И какие методы лечения от алко- и наркозависимостей на самом деле эффективны? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».