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Вместо лечения — издевательства: почему реабилитация может закончиться смертью

Вместо лечения — издевательства: почему реабилитация может закончиться смертью

 Вместо лечения — издевательства. Кто виноват в смерти пациента из Ставропольского края? Правда, что в некоторых реабилитационных центрах практикуют пытки? И какие методы лечения от алко- и наркозависимостей на самом деле эффективны? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

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