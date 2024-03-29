Фото: globallookpress.com/Djibo IssifouСегодня 594 прочитали Пока Париж пытается спровоцировать войну с Россией на украинской территории, африканский народ при поддержке России продолжает изгонять французов из своих стран.
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