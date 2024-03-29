МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    а президент молодец избавляется от мразей а Хуснуллин видно у него на окладе .Сейчас ему еще радикалы понадобятся в С...Рассекречена наст...
  • Air
    Жидохохлы смазывайте пятки салом! А заодно намыливайте шеи! Будем вешать жидохохляцких нацистов!Паника в Харькове...
  • Денис Зарюгин
    То, что с Таджикистаном, как и со всеми государствами Средней Азии и Закавказья пора вводить визовый режим и вывести ...Уши Эмомали Рахмо...

Что с лицом, Макрон? Сенегал выходит из орбиты Парижа: Россия достойно ответила французскому президенту

Что с лицом, Макрон? Сенегал выходит из орбиты Парижа: Россия достойно ответила французскому президенту

Фото: globallookpress.com/Djibo IssifouСегодня 594 прочитали Пока Париж пытается спровоцировать войну с Россией на украинской территории, африканский народ при поддержке России продолжает изгонять французов из своих стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх