Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за все время – игра продается со скидк...

Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за все время – игра продается со скидкой 80% в SteamВчера стало известно о том, что Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря из-за окончания лицензий – после этого момента игру будет нельзя приобрести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)