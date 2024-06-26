Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за все время – игра продается со скидк...

Forza Horizon 4 получила максимальную скидку за все время – игра продается со скидкой 80% в SteamВчера стало известно о том, что Forza Horizon 4 будет удалена из цифровых магазинов 15 декабря из-за окончания лицензий – после этого момента игру будет нельзя приобрести.