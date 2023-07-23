Домашняя кабачковая. Как сделать вкусную овощную икру на зиму

Лучшая заготовка из кабачков — икра. Делается она достаточно просто, хотя времени потребует. А зимой икра будет отличной закуской, дополнением к праздничному столу, а в пост ее можно использовать как намазку на хлеб или начинку для постного лаваша или питы.