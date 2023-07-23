Домашняя кабачковая. Как сделать вкусную овощную икру на зиму
Лучшая заготовка из кабачков — икра. Делается она достаточно просто, хотя времени потребует. А зимой икра будет отличной закуской, дополнением к праздничному столу, а в пост ее можно использовать как намазку на хлеб или начинку для постного лаваша или питы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В рецепте с майонезом обжаривать кабачки не обязательно- вкусно и так. Рецепт классный👌.
А зачем майонез? И так вкусно, без утяжеления здоровой овощной закуски ненужными нездоровыми ингредиентами
Свежие комментарии