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Домашняя кабачковая. Как сделать вкусную овощную икру на зиму

Домашняя кабачковая. Как сделать вкусную овощную икру на зиму

Лучшая заготовка из кабачков — икра. Делается она достаточно просто, хотя времени потребует. А зимой икра будет отличной закуской, дополнением к праздничному столу, а в пост ее можно использовать как намазку на хлеб или начинку для постного лаваша или питы.

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Комментарии
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Вера Федорова
В рецепте  с майонезом обжаривать кабачки не обязательно- вкусно и так. Рецепт классный👌.
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10 час.
TM
Tatyana Maranjyan
А зачем майонез? И так вкусно, без утяжеления здоровой овощной закуски ненужными нездоровыми ингредиентами
Ответить
10 час.

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