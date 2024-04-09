Сейчас! Первомайское отбили у врага: идет зачистка

«Подразделения девятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса выбили с позиций отряды боевиков ВСУ и полностью овладели населенным пунктом Первомайское», - написал военкор Руденко.
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