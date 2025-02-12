На Западе раскрыли, что означают слова Шольца о будущем Украины в НАТО

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал недавние заявления канцлера Германии Олафа Шольца о перспективах вступления Украины в НАТО, отметив, что Европа начинает осознавать реальность.
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