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РИА: элитные подразделения ВДВ России ведут усиленную подготовку мобилизованных на Запорожском направлении

РИА: элитные подразделения ВДВ России ведут усиленную подготовку мобилизованных на Запорожском направлении

Российские Воздушно-десантные войска проводят на Запорожском направлении усиленную подготовку мобилизованных бойцов, сообщает корреспондент РИА Новости.

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