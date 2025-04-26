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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике об 1:3: «Хочу поздравить «Ниццу». Они показали 100-процентную эффективность. Не думаю, что результат справедлив»

«Прежде всего хочу поздравить «Ниццу». Они показали 100-процентную эффективность. Они один раз приблизились к нашим воротам в первом тайме – и забили.

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