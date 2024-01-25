США изучат данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия

США проводят анализ информации о возможном использовании американского вооружения при атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области, который, по предварительным данным, перевозил украинских военнопленных.
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