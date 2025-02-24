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Блог частного инвестора

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Московская биржа 1 марта запускает на фондовом рынке торги в выходные дни

Московская биржа 1 марта запускает на фондовом рынке торги в выходные дни

Московская биржа 1 марта запускает на фондовом рынке торги в выходные дни. В этот день они пройдут в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности, уточнила торговая площадка.

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