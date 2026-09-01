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Театр абсурда

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Платный въезд в Казахстан для россиян: цена «братской» дружбы

Платный въезд в Казахстан для россиян: цена «братской» дружбы

Ну что, «братские» отношения с Казахстаном вступают в новую фазу — фазу платного въезда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vladislav Glotov
Vladislav Glotov

Объективности ради - Казахстан эту меру ввёл не только для россиян, но и для граждан всех стран, с которыми у него существует безвизовый режим. Только не очень понятно, чем разрешение на въезд, полученное за плату, отличается по своей сути от визы.