Платный въезд в Казахстан для россиян: цена «братской» дружбы

Ну что, «братские» отношения с Казахстаном вступают в новую фазу — фазу платного въезда.
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Затулин молчит, или одобряет выходку казахов?
Объективности ради - Казахстан эту меру ввёл не только для россиян, но и для граждан всех стран, с которыми у него существует безвизовый режим. Только не очень понятно, чем разрешение на въезд, полученное за плату, отличается по своей сути от визы.