Прокуратура разбирается в инциденте с самолетом Ан-2 в ЯНАО

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности.
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