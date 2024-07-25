Военные сбили четыре украинских БПЛА над Крымом и Черным морем

Военные сбили четыре украинских БПЛА над Крымом и Черным моремВ течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.