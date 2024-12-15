Нарышкин заявил, что не говорил с директором ЦРУ об ударах Украины вглубь РФ

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что не обсуждал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с применением западного дальнобойного оружия.
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