Минзәлә районында өч үсмер һәлак булган урында төшерелгән видео чыкты https://tatar-inform.tatar/news/minzala-raionynda-oc-usmer-halak-bulgan-urynda-toserelgan-video-cykty-5886891.
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Минзәлә районында өч үсмер һәлак булган урында төшерелгән видео чыкты https://tatar-inform.tatar/news/minzala-raionynda-oc-usmer-halak-bulgan-urynda-toserelgan-video-cykty-5886891.