Стилист Скороходова назвала леопардовый клатч Собчак в Венеции лишним акцентом

В Италии в самом разгаре 83-й Венецианский кинофестиваль, и российские селебрити решили его не пропускать.
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З****ла эта лошадь, в каждой бочке б**** затычка.