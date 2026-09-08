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Стилист Скороходова назвала леопардовый клатч Собчак в Венеции лишним акцентом

Стилист Скороходова назвала леопардовый клатч Собчак в Венеции лишним акцентом

В Италии в самом разгаре 83-й Венецианский кинофестиваль, и российские селебрити решили его не пропускать.

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