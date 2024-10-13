"За что гибли русские ребята, бойцы ЧВК "Вагнер"?": Сирия может полностью уйти американцам. Почему русских внезапно назвали "оккупантами"

Вот и я подозре Ваю,что тут в царьграде сидят провокаторы....

СТ

Сергей Туренко

А почему бы не выбить из Сирии вначале американцев, вороующих нефть. Далее по списку. Россия может только помочь гуманитано и оружием, остальное должны сделать сами сирийцы. Хватить наших ребят ложить в таких государствах, которые сидят на дву-трех стульях.