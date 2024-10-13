Царьград
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Царьград

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"За что гибли русские ребята, бойцы ЧВК "Вагнер"?": Сирия может полностью уйти американцам. Почему русских внезапно назвали "оккупантами"

"За что гибли русские ребята, бойцы ЧВК "Вагнер"?": Сирия может полностью уйти американцам. Почему русских внезапно назвали "оккупантами"

Нерушимое партнёрство России и Сирии, мягко говоря, подставили под сомнение. Собеседники Царьграда и эксперты прямо заявляют, что отношение внутри страны к русским стало хуже, называя сразу несколько причин - о клубке проблем в ключевой для нас стране арабского мира.

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Комментарии
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ИИ
Исмах Исмах
Мудачий канал. Вечно херню несут. Какой-то хохлопидарсаий!!!
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вот и я подозре Ваю,что тут в царьграде сидят провокаторы....
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12 час.
СТ
Сергей Туренко
А почему бы не выбить из Сирии вначале американцев, вороующих нефть. Далее по списку. Россия может только помочь гуманитано и оружием, остальное должны сделать сами сирийцы. Хватить наших ребят ложить в таких государствах, которые сидят на дву-трех стульях.
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12 час.

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