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МОСИНФОРМ

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Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о мошенничестве с поддельными лотереями

Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о мошенничестве с поддельными лотереями

Под видом лотерей и розыгрышей мошенники пытаются получить доступ к деньгам москвичей. Для этого они предлагают крупные выигрыши за небольшую плату, обещают подарки популярных брендов и направляют пользователей на фальшивые сайты.

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