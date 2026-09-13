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Царьград

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Путин заявил о завершении окружения 2000 украинских солдат в котле

Путин заявил о завершении окружения 2000 украинских солдат в котле

Украинские солдаты, попавшие в волчанский котел, остро нуждаются в медикаментах и используют алкоголь для снятия боли, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

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