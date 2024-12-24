Когда в России было холоднее всего

Эпоху с XIV по XIX век климатологи называют Малым ледниковым периодом. Для России, которая отделена от остальной Европы более холодной изотермой января, эти столетия стали временем настоящих испытаний на прочность.
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