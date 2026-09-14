Почему жители Центральной России навсегда переезжают на Чукотку

Один из самых суровых и отдаленных регионов России внезапно стал точкой притяжения для специалистов.Несмотря на экстремальные морозы и заоблачные цены на базовые продукты, люди приезжают на Чукотку на заработки, а в итоге остаются там жить, искренне называя этот ледяной край своим домом.
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