Газета Труд

488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Удивительно, как тупые америкосы объегорили европейцев, значит, они ещё тупее. Весь умный мир давно понял, что америк...Политики ЕС «в яр...
  • Globo
    когда уже посадят этого жуликаВ России с 1 янва...
  • Вячеслав Арефкин
    Мое мнение, что ОТГ это клубок змей, которые сами себя убивают на протяжении всего существования тюрских народов!!! О...Тюркский мир укре...

А им летать охота!

А им летать охота!

Программы импортозамещения в гражданской авиации возвращают к жизни амбициозные советские проекты. В прессе обсуждают идею снова поднять в небо крупнейший в мире транспортный самолет «Мрия» и возобновить производство грузовых Ан-124 «Руслан».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх