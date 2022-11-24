А им летать охота!

Программы импортозамещения в гражданской авиации возвращают к жизни амбициозные советские проекты. В прессе обсуждают идею снова поднять в небо крупнейший в мире транспортный самолет «Мрия» и возобновить производство грузовых Ан-124 «Руслан».
Программы импортозамещения в гражданской авиации возвращают к жизни амбициозные советские проекты. В прессе обсуждают идею снова поднять в небо крупнейший в мире транспортный самолет «Мрия» и возобновить производство грузовых Ан-124 «Руслан».
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