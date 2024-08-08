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СБ ООН проведет 13 августа встречу на тему преступлений ВСУ

СБ ООН проведет 13 августа встречу на тему преступлений ВСУ

Неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН, в ходе которой будут обсуждаться преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов, состоится 13 августа, сообщили в постоянном представительстве России при организации.

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