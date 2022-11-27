Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Испанцы поймали кураж, а немцам уже нельзя проигрывать. Выберите победителя с бонусом 1500 рублей!

Матч сборных Испании и Германии может стать определяющим на групповом этапе ЧМ-2022. В 1-м туре «Красная фурия» отгрузила семь мячей в ворота команды Коста-Рики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх