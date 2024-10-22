«Отряд бойцов с неизученными способностями»: какую спецбригаду создал Берия в 1941 году

В начале Великой Отечественной войны на базе отдельной мотострелковой бригады НКВД было создано спецподразделение, в которое входили спортсмены, артисты цирка, полиглоты, экстрасенсы, специалисты нетрадиционный медицины и даже театральные режиссеры.
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