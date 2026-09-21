Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

Владимир Путин и Михаил Мишустин направили Николу Пашиняну поздравления по случаю отмечаемого 21 сентября Дня независимости Армении, пожелав благополучия и процветания армянскому народу.
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