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Царьград

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Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

Владимир Путин и Михаил Мишустин направили Николу Пашиняну поздравления по случаю отмечаемого 21 сентября Дня независимости Армении, пожелав благополучия и процветания армянскому народу.

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