Минобороны РФ: система ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников

Министерство обороны России в четверг, 2 января, утром сообщило, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины.
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