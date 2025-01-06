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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен пошутил о тестах де Вриса за «Макларен»: «Ник пришлет мне полный отчет»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о тестах, которые в конце прошлого года провел Ник де Врис за рулем «Макларена»-2022.

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