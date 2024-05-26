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Русские КАБы уничтожили три линии обороны ВСУ в Часовом Яре

Русские КАБы уничтожили три линии обороны ВСУ в Часовом Яре

Русские КАБы уничтожили три линии обороны ВСУ в Часовом Яре Юлия СоколоваПо сообщениям немецкой прессы, западные разведывательные службы предупреждают, что до конца года Украине угрожают серьёзные потери территории.

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