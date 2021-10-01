Ещё один опарыш

Всё об оружииПолитикаЕщё один опарыш В Москве завёлся некий блохер Руслан Бобиев, который в свой инстаграм заливает видосы, где со спины бьет людей.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай БеляевПохоже полиция кормится с его рук. Раз такие фото выставлены. Все нерусские к полиции именно так относятся. Непонятно, почему, они сердечные, это терпят? Попробовали бы мигранты так относится к милиции? где бы они были сейчас?ЮТюрий томилинНу а Путин при чем? Ты чего плетешь? ЕГЭ разве он придумал, Базар то фильтруй.Леонид БуравлевСколько же дебилов светится в интернете.Таких дебилов надо сразу отлавливать и помещать в психушку, поскольку они социально-опасные!)))БОБорис ОсиповКомментировать
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