Всё об оружии

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Ещё один опарыш

Ещё один опарыш

В Москве завёлся некий блохер Руслан Бобиев, который в свой инстаграм заливает видосы, где со спины бьет людей.

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Николай Беляев
Похоже полиция кормится с его рук. Раз такие фото выставлены. Все нерусские к полиции именно так относятся. Непонятно, почему, они сердечные, это терпят? Попробовали бы мигранты так относится к милиции? где бы они были сейчас?
юрий томилин
Ну а Путин при чем? Ты чего плетешь? ЕГЭ разве он придумал, Базар то фильтруй.
Леонид Буравлев
Сколько же дебилов светится в интернете.Таких дебилов надо сразу отлавливать и помещать в психушку, поскольку они социально-опасные!)))
Борис Осипов

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