МЧС предупредило о морозах и гололедице с 3 по 6 декабря в Новосибирске

По данным синоптиков, днём 3 декабря и в течение суток 4 декабря в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами отложения мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с.