Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Tesla куда-то подевала $1,4 млрд, и объяснений этому пока нет.

Tesla куда-то подевала $1,4 млрд, и объяснений этому пока нет.

20.03.2025,  Владимир Мироненко Финансовая отчётность производителя электромобилей Tesla Илона Маска (Elon Musk), чьи продажи и стоимость акций резко упали, вызвала вопросы у аналитиков газеты Financial Times.

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