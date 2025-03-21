Tesla куда-то подевала $1,4 млрд, и объяснений этому пока нет.

20.03.2025, Владимир Мироненко Финансовая отчётность производителя электромобилей Tesla Илона Маска (Elon Musk), чьи продажи и стоимость акций резко упали, вызвала вопросы у аналитиков газеты Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии