FiNE-NEWS

1 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    По трепу этого толстяка можно думать, что Польша готовится напасть на Россию, и поэтому надо шарахнуть по Варшаве.😀«Москва зашла сли...
  • Василий
    Кого интересует бедность и убогость педагогов - может для сравнения озвучите зарплату руководства (в том числе и СПО)...76% учителей в Ро...
  • Teodor
    Для сохранения лидерства не плохо бы вспомнить целину и другие достижения при СССР.Токаев: Казахстан...

Овечкин остался недоволен судейством Капризова на Матче звезд НХЛ

Овечкин остался недоволен судейством Капризова на Матче звезд НХЛ

Хоккей , 09 фев, 03:23  0  Александр Овечкин остался недоволен судейством Кирилла Капризова на Матче звезд, который исполнил буллит в его форме НХЛ Овечкин заявил, что не понимает, почему вышедший на лед в его свитере Капризов получил так мало баллов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх