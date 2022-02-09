Овечкин остался недоволен судейством Капризова на Матче звезд НХЛ

Хоккей , 09 фев, 03:23 0 Александр Овечкин остался недоволен судейством Кирилла Капризова на Матче звезд, который исполнил буллит в его форме НХЛ Овечкин заявил, что не понимает, почему вышедший на лед в его свитере Капризов получил так мало баллов.