Психолог назвала способы борьбы с импульсивным перееданием

Импульсивное переедание — проблема, при которой люди стараются заполнить внутреннюю пустоту из-за нехватки эмоциональной поддержки, тепла, прикосновений, удовлетворения, смысла, вдохновения, отдыха и признания.
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