Сегодня электричество планово отключают только в Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 3 июня, плановые отключения электричества коснутся 32 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 4 часов, самое длительное - 10 часов.
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