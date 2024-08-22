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Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

В первом полугодии 2024 года траты россиян на товары для дачи, сада и огорода увеличились. Об этом стало известно из оказавшегося в распоряжении «Ленты.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Именно поэтому вы неуважаемые депутаты совместно с алигархами решили и тут  нагадить тем, кто хочет хоть как-то выжить. Цены на семена, подкормки, препараты от вредителей, цена на воду при пекле в 42-45 градусов, сетки  защитные вздрючили цены так, чтобы руки опустились.  Завязь при такой жаре стерелизуется цветы есть -плодов нет. Лист на деревьях весь в ожогах при прикосновении в пепел превращается, а вы......... сидите там под конденционерами со &quot;своей нищенской зря платой&quot; и выкручиваете руки простому народу с огромной пенсией в 15-17 тыс рублей. Все у вас как у вредителей: перед пасхой  яйца дорожают или вообще исчезают, перед школой  одежда и канц товары начинают скакать. Начинают придумывать при деффиците бумаги, то никому не нужные  всесоюзные контрольные за несколько сот рублей, то обязательная спортивная форма для обычных занятий, а не соревнований  то синяя то сиреневая, то красная, то серобуромалиновая Вы сидите там не для помощи людям, а для их раззорения вы отвратительны потому и желания в ваш адрес самые плохие, которые вы только сами знаете и не знаете
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