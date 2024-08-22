Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

Лариса Поплавская

Именно поэтому вы неуважаемые депутаты совместно с алигархами решили и тут нагадить тем, кто хочет хоть как-то выжить. Цены на семена, подкормки, препараты от вредителей, цена на воду при пекле в 42-45 градусов, сетки защитные вздрючили цены так, чтобы руки опустились. Завязь при такой жаре стерелизуется цветы есть -плодов нет. Лист на деревьях весь в ожогах при прикосновении в пепел превращается, а вы......... сидите там под конденционерами со "своей нищенской зря платой" и выкручиваете руки простому народу с огромной пенсией в 15-17 тыс рублей. Все у вас как у вредителей: перед пасхой яйца дорожают или вообще исчезают, перед школой одежда и канц товары начинают скакать. Начинают придумывать при деффиците бумаги, то никому не нужные всесоюзные контрольные за несколько сот рублей, то обязательная спортивная форма для обычных занятий, а не соревнований то синяя то сиреневая, то красная, то серобуромалиновая Вы сидите там не для помощи людям, а для их раззорения вы отвратительны потому и желания в ваш адрес самые плохие, которые вы только сами знаете и не знаете